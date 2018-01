Alunos de Salvador apostam em redes sociais e Oriente Médio na redação

* Por Tiago Décimo

SALVADOR – Enquanto aguardavam a abertura dos portões para o segundo dia de provas do Enem, estudantes de Salvador passaram o tempo tentando adivinhar o tema da redação. Nas rodas, redes sociais e Oriente Médio surgiram como favoritos na bolsa de apostas.

“Até ontem, eu tinha certeza que seria sobre meio ambiente, talvez falando de Belo Monte”, comenta Juliana Reis, de 17 anos. “Mas a prova de ontem teve tanto meio ambiente que agora acho que vai ser uma coisa completamente diferente, tipo internet ou Copa do Mundo.”

Hélio Campos Conceição, de 21 anos, acha que o tema deve estar relacionado com o Oriente Médio ou com a crise financeira internacional. “Acho que foi o que aconteceu de mais importante no mundo, este ano”, justifica. “Mas também pode ser algo como a mulher no poder, por causa da posse da Dilma.”