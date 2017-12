Baiana de Xique-Xique muda-se para SP e tenta bolsa do ProUni

* Por Paulo Saldaña, de O Estado de S. Paulo

SÃO PAULO – A estudante baiana Paloma Porto, de 18 anos, tomou uma decisão no fim do ano passado: deixar a cidade de Xique-Xique, distante quase 600km de Salvador, e morar com o tio na capital paulista. A garota chegou aqui em fevereiro e montou um esquema de preparação para os vestibulares, especialmente o Enem, na busca por uma bolsa do Programa Universidade para Todos (ProUni).

“Não acho que terei nota para concorrer a uma federal, mas se conseguir vai ser bem legal”, disse a estudante antes de entrar na UniPaulistana, faculdade da zona sul onde ela prestará neste domingo o segundo dia de provas do Enem.

Paloma concluiu o ensino médio no ano passado, em uma escola estadual. Também fazia cursinho no contraturno. Este ano, estudou por conta própria na casa do tio, no Canindé, zona norte. Quer fazer faculdade de Administração. “As oportunidades aqui em São Paulo são melhores.”