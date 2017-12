Autor de 1808 reclama de erro em citação a sua obra no Enem

O jornalista paranaense Laurentino Gomes, autor dos best-sellers 1808 e 1822, publicou em seu perfil no Twitter que uma das questões da prova de História do Enem reproduziu com um erro um dos trechos de seu primeiro livro. Segundo ele, o enunciado diz que a abertura dos portos brasileiros aconteceu em 1810. Na obra, segundo Gomes, a data está correta: 1808. “Erro do MEC, não meu!”, publicou ele.

O autor ainda diz que sente um “certo patrulhamento” em relação a seu trabalho, mas não deu maiores detalhes. “Não sei, tenho sentido um certo patrulhamento a este jornalista que faz sucesso na área de História, mas não quero ser paranóico”, escreveu.

Confira: