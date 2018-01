Austrália oferece bolsas para brasileiros até 30 de junho

Estão abertas até 30 de junho as inscrições para o Endeavour Awards. Estudantes de todo Brasil e da América Latina podem concorrer às bolsas de mestrado e doutorado oferecidas pelo governo australiano.

A iniciativa oferece oportunidades aos latino-americanos para realizar pesquisas e se desenvolver profissionalmente na Austrália. O programa também concede bolsas para australianos realizarem as mesmas atividades em outros países.

Entre os objetivos do Endeavour Awards estão desenvolver estudos, pesquisas e vínculos profissionais em andamento entre pessoas, organizações e países, além de permitir que os contemplados tenham a oportunidade de enriquecer seus conhecimentos na área de especialização e sobre as demais culturas do globo.

O programa faz parte da Australia Awards, administrada pelo Ministério da Educação do país.

Mais informações (em inglês): www.australiaawards.gov.au