Aulas preparatórias para o novo Enem

Cursinhos preparatórios para o vestibular oferecem neste ano aulas gratuitas para estudantes que farão o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. O objetivo é tornar os novos modelos de questões familiares para os alunos.

Na Universidade de São Paulo (USP), o Cursinho do XI realizará em dois dias a preparação para o Enem. As aulas gratuitas estão marcadas para os dias 11 e 18 de junho. Informações pelo telefone (11) 3107-6293 ou (11) 3101-4583.

Outra oportunidade para se preparar para o Enem está sendo oferecida pelo cursinho 20 de Novembro. As aulas têm duração de seis horas e serão feitas em dois dias, com três horas cada: aos sábados (11 e 18), na segunda e quarta-feiras (13 e 15) ou na terça e quinta-feiras (14 e 16). A inscrição é gratuita e deve ser feita até o dia 10, mas há o custo da aquisição da apostila, de 20 reais. Informações pelos telefones (11) 3101-6113 e (11) 3105-5539 ou no site http://www.vintedenovembro.com.br/