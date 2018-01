Aula-show com Wisnik e Nestrovski defende bagagem cultural

O compositor e professor da USP José Miguel Wisnik e o diretor artístico da Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo (Osesp),Arthur Nestrovski, ministrarão hoje uma aula-show na Sala São Paulo. O tema será a importância da bagagem cultural no ato de lecionar. O evento, parte do Encontros Abril Educação, ocorrerá às 18h30.

Começará com uma performance da companhia cênica Nau de Ícaros sobre o ato de escrever na história. Logo depois, haverá a aula-show com Wisnik no piano e Arthur Nestrovski no violão.

Está programada uma homenagem a autores de literatura e livros didáticos.

O evento é gratuito e tem como objetivo aproximar os educadores de personalidades do mundo acadêmico e artístico que pensam o valor de educar sob uma perspectiva ampla. As inscrições devem ser feitas pelo site www.editorasaticaescipione.com.br/Paginas/SalaSP.aspx