Aula aberta com Alberto Dines na ESPM

O novo curso de Pós-Graduação em Jornalismo com Ênfase em Direção Editorial da ESPM promoverá, no dia 3 de fevereiro, às 10h30, a aula aberta “O jornalismo, a fabricação do futuro e o valor do passado”, ministrada por Alberto Dines, professor do curso .

Com 90 minutos de duração, a aula vai abordar a era do WikiLeaks, em que os vazamentos vindos de fontes anônimas substituem a investigação criteriosa da reportagem.

SERVIÇO

Local: Campus Rodolfo Lima Martensem – Auditório Profª Aylza Munhoz

Endereço: Rua Joaquim Távora, 1240 – Vila Mariana – Térreo