Atual reitor da PUC-SP é ovacionado por estudantes

* Por Carlos Lordelo, do Estadão.edu

Ao chegar à assembleia geral que ocorre na manhã desta quarta-feira, 14, na PUC-SP, o atual reitor, Dirceu de Mello, foi ovacionado por estudantes, professores e funcionários. Apesar de ter sido o mais votado nas eleições para o mandato de reitor, Mello não foi o escolhido para o cargo. O cardeal arcebispo de São Paulo, d. Odilo Scherer, grão-chanceler da universidade, nomeou a professora Anna Maria Marques Cintra como nova reitora, mesmo tendo ela ficado em terceiro lugar na eleição, em agosto.

“Não posso negar que foi uma surpresa muito grande não ter sido escolhido”, afirmou Mello. O atual reitor lembrou ainda do rompimento de um compromisso assumido pelos três candidatos a reitores em um debate promovido em agosto. Na ocasião, os três firmaram um documento no qual afirmavam que só aceitariam o cargo caso fossem os mais votados entre estudantes, funcionários e professores da instituição.

Mello disse ainda ter ficado sensibilizado pela mobilização. “Para mim, o que interessa é estar no coração de alunos, professores e funcionários”, disse. Novamente aplaudido, o reitor garantiu que mesmo diante da greve e da ocupação da reitoria vai cumprir o seu mandato até o fim do mês e não irá se afastar de suas funções. Em seguida, agradeceu a manifestação e caminhou junto com o seus assessores para a reitoria.