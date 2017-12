Atrasos e problemas com documentos causam confusão no Rio

Atrasos e documentos vencidos impediram alunos de fazer a prova

do Enem ontem no Rio e provocaram confusão. Na Gávea, na zona sul, pelo

menos 18 alunos não puderam fazer a prova no câmpus da Pontifícia

Universidade Católica (PUC-Rio) porque apresentaram documentos com

prazo de validade vencido e tiveram de deixar as salas. Houve tumulto

na retirada. Estudantes que chegaram atrasados se juntaram ao grupo e

fizeram um protesto na porta da universidade. Inconformados, cerca de

30 jovens fizeram registros na delegacia do bairro (15.° DP) e

prometeram ir à Justiça contra os organizadores da prova.

A maior parte dos atrasados na região metropolitana do Rio culpou a

forte chuva que provocou muitos engarrafamentos. Em Madureira, na zona

norte, a Polícia Militar foi chamada para impedir que o bate-boca de

alunos retardatários com os organizadores da prova no câmpus da

Universidade Estácio de Sá que funciona num shopping virasse um

quebra-quebra.

No câmpus da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), no

Maracanã, pelo menos 30 pessoas chegaram atrasadas e culparam um

incidente de trânsito que havia ocorrido nas proximidades momentos

antes. Segundo eles, uma pedra foi arremessada de uma passarela num

ônibus, paralisando o trânsito.

Emerson de Araújo, de 35 anos, chegou menos de um minuto após o

fechamento do portão. Em vão, gritou muito implorando para entrar.

Perdeu a chance de disputar vaga para direito ou educação física.

“Estudei muito e atrasei segundos. Fui muito prejudicado pelo

adiamento. Na prova que vazou, eu faria o exame do lado da minha casa

em Jacarepaguá (zona oeste) e hoje me jogaram do outro lado da cidade”,

reclamou.

Eliana Pereira da Silva, de 41 anos, queria tentar serviço social, mas

chorou tanto o ver o portão fechado que nem conseguia falar. Grávida de

seis meses, Bruna Laila Porfírio, de 21 anos, chegou a correr entre o

ponto de ônibus e o portão, mas também não conseguiu entrar. “A gente é

obrigado a compreender a sacanagem que eles fazem com a gente, mas eles

não compreendem nossa situação”, disse. Ela também se queixou da

alteração do local de prova.

Em Niterói, policiais militares tiveram de conter a mãe de um aluno

atrasado que não se conformava com o portão fechado de outra unidade da

Estácio. Muitos pais se queixaram de falta de precisão sobre o endereço

da prova, já que havia outro edifício da universidade na mesma rua.

Disseram que chegaram com os filhos a tempo, mas entraram no prédio

errado. Como não foram acompanhados por fiscais, viram os portões se

fecharem enquanto se deslocavam entre uma unidade e outra. Houve

tentativa de arrombamento de portões e confusão com seguranças.

Alguns estudantes procuraram a delegacia de Niterói (76° DP), mas os

policias não fizeram registros. Em Duque de Caxias, alunos atrasados

disseram que receberam cartões com os endereços incorretos dos locais

de provas.

