Atrasados do Rio culpam ônibus que parou em Bonsucesso e curso de Filosofia

* Por Daniela Amorim

Os alarme soou pontualmente às 13 horas, enquanto alguns candidatos chegavam ao prédio da Uerj, no Maracanã, zona norte do Rio. Quem correu conseguiu entrar até 13h01. Carlos Henrique Monteiro, de 22, não teve essa sorte. Segundo ele, o trânsito atrapalhou.

“Saí de casa com 1 hora e 20 minutos de antecedência, mas não consegui chegar porque eles me fizeram prestar Enem muito longe de casa”, disse o estudante, morador da Vila da Penha, no subúrbio. Além de Carlos, que pretende cursar Biologia, outros cinco amigos que vinham no mesmo ônibus perderam a prova. “O trânsito estava muito ruim em Bonsucesso.”

Newsletter Educação Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Álvaro Canela, de 19 anos, chegou dez minutos atrasado ao câmpus, embora tenha saído do vizinho bairro da Tijuca. “Perdi a hora, porque estava num curso de Filosofia. Mas pretendo fazer a segunda prova do Enem amanhã. “