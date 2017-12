Atrasado culpa chuva e trânsito

Tiago Messias da Cruz, de 27 anos, ainda tentou impedir com o pé que o segurança da Unip do Paraíso, zona sul, fechasse o portão do câmpus. Eram 13h05, cinco minutos depois do encerramento do horário previsto para o acesso aos locais de prova do Enem. Tiago disse que mora na zona sul mesmo (não quis revelar o bairro), mas chegou atrasado “por causa da chuva e do trânsito”. Aluno de Odontologia da Unisa, ele disse ter trancado matrícula porque não conseguia mais pagar a mensalidade, de R$ 1.240. “Quero usar a nota do Enem pra conseguir bolsa na própria Unisa. Vou tentar de novo no ano que vem.”

