Atenção no site do Sisu

Atenção ao acessar o site do Sisu. Na home do site, há um espaço para o vestibulando clicar o nome do curso que deseja, por exemplo, Engenharia. Em seguida, aparecem todas as opções de Engenharia disponíveis nas Federais de todo o Brasil.

Escolhida a opção (por exemplo: Engenharia Civil), o internauta entra numa página interna em que aparece uma “busca avançada”.

Não é necessário clicar novamente o curso que deseja nessa busca avançada. Todos os cursos com vagas disponíveis de Engenharia Civil já estão na tela, logo abaixo.

Se tiver mais dúvidas, envie-as ao Estadão.edu.