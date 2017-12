Atenção nas aulas e curso de bateria

“Minha ideia era sair do País para estudar, mas é muito complicado. Vou tentar o vestibular para Design Gráfico no fim do ano, gosto de mexer com imagens.

Eu presto atenção nas aulas, faço as tarefas em casa e também dou uma olhada nas matérias mais difíceis, como física e, às vezes, algumas coisas de gramática. As provas no colégio mudaram, estão mais longas, seguindo o modelo do vestibular, mas não são muito difíceis, elas exigem atenção.

Também faço curso de inglês e de bateria. Agora quero fazer algum de informática.”