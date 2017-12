Até Chomsky se rende ao ‘Gangnam Style’ em vídeo de alunos do MIT

O câmpus do Massachusetts Institute of Technology (MIT) virou cenário de uma versão superdivertida do megahit Gangnam Style, do sul-coreano Psy. Estudantes e professores da prestigiosa universidade americana gravaram um clipe da música com as participações do linguista e filósofo Noam Chomsky e do biólogo Eric Lander, nada menos que um dos líderes do projeto Genoma Humano.

O vídeo foi publicado no YouTube na sexta-feira e tinha 352 mil visualizações até a tarde desta segunda. Já o clipe original de Gangnam Style foi acessado 591 milhões de vezes desde 15 de julho, só no canal oficial de Psy.

Lander aparece no vídeo com 1min42seg de duração. Sem muito sucesso, tenta fazer a célebre dança do cavalinho. Ele se diverte tanto que chega a subir na mesa de um auditório lotado de estudantes, como é possível ver no fim do vídeo.

Já Chomsky toma uma xícara de chá e, aos 3min19seg, manda um “Opa, Chomsky style”. Hilário.

O diretor de Admissões do MIT também aparece no vídeo. Donald Sadoway dança o Gangnam Style em seu escritório ao lado de Richard Yoon, o “Psy do MIT”.

O clipe, criado pela Associação de Alunos Coreanos do MIT, foi gravado em várias partes do câmpus. Confira abaixo: