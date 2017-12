Astronauta no intervalo

Aqui na Singularity University acontecem coisas incríveis, como sair para almoçar e encontrar Buzz Aldrin nos corredores! Mas, você sabe quem é o Buzz Aldrin? Ele foi o segundo homem a pisar em solo lunar. Não parece muito legal, afinal todos lembram apenas do primeiro: o astronauta Neil Armstrong.

De acordo com a história, Buzz foi o homem mais importante da missão Apollo 11. Se qualquer coisa acontecesse a ele, os astronautas não conseguiriam voltar para a Terra. Por isso, Armstrong foi o primeiro a sair para checar se haveria problemas ao descer da espaçonave. Em todas as fotos da missão, quem aparece como o astronauta na lua é o Buzz! Esse fato demonstra a importância dele, já que quem tirava as fotos era Neil Armstrong.

Buzz recebeu diversas homenagens, como a do personagem Buzz Lightyear, o astronauta de brinquedo de Toy Story. Além do MoonMan, o troféu do Vídeo Music Award (VMA) da MTV; Aldrin chegou a receber uma estatueta do VMA com a seguinte inscrição: “To the original Moonman”.

O astronauta Buzz Aldrin se aposentou e hoje trabalha com projetos de pesquisa para exploração espacial. Durante o almoço, ele nos contou um pouco sobre a possibilidade de viagens a outros planetas, tal como Marte. Será possível um dia?