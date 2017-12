As questões mais difíceis da Fuvest

* Por Carlos Lordelo

Confira na galeria abaixo quais foram as questões com maiores índices de erro nas provas de primeira fase das edições 2008, 2010, 2011 e 2012 da Fuvest – os dados de 2009 não foram divulgados pela fundação.

Professores dos cursinhos Anglo, CPV, Etapa, Objetivo e Oficina do Estudante analisaram os testes a pedido do Estadão.edu e dizem por que eles foram os mais difíceis. Também dão dicas de como revisar os conteúdos cobrados nesta reta final de preparação para o vestibular da USP e da Medicina da Santa Casa. A prova de primeira fase será no dia 25 de novembro.