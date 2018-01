Artemisa lança curso de Negócios Sociais

A Artemisia, organização de negócios sociais, acaba de abrir inscrições para o curso Usina de Ideias. O programa foca na capacidade empreendedora e na criatividade do participante. O objetivo é estimular uma nova maneira de olhar para os problemas sociais, buscando soluções e ideias por meio de negócios. O Usina é destinado a empreendedores, gestores, interessados em abrir negócios sociais, estudantes com experiências empreendedoras e pessoas que querem saber mais sobre o tema. Interessados deverão se inscrever pelo site até 26 de setembro. Os candidatos serão selecionados para a formação de uma turma dinâmica e alinhada com o tema. As aulas começam em 9 de outubro.

