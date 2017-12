Área de exatas é apontada como mais difícil por candidatos da Baixada Santista

Zuleide de Barros, especial para o Estado

Santos – “Bem Fuvest”. Assim a estudante Vitória Shigematsu, 17 anos, avaliou as provas da primeira fase do vestibular que dá acesso à USP, realizado no domingo, na Baixada Santista. A vestibulanda já foi aprovada em duas universidades, dentre elas a Universidade Metropolitana de Santos (Unimes), onde obteve o primeiro lugar em Ciências Biológicas. Na Fuvest, teve dificuldade principalmente com matemática, física e química. Apesar disso, acredita que passará para a segunda fase. “De modo geral, fui muito bem nas demais questões, que estavam dentro do esperado e de acordo com os simulados que fiz”, disse.

O estudante José Amâncio Pereira Duarte, de Itanhaém, também teve dificuldade com as exatas. Por volta das 16h05 entregava a prova – apenas cinco minutos depois do prazo mínimo. “Não adiantava ficar esquentando a cadeira, se muita coisa que caiu em matemática, física e química eu sequer tinha visto em sala de aula. Agora só resta esperar os resultados”, disse. Duarte concluiu recentemente o ensino médio na Etec de sua cidade.

Edilene Monique de Jesus Rodrigues, 17 anos, que viajou de Peruíbe até Santos para prestar o vestibular, preferiu esperar o máximo de tempo antes de entregar sua prova. Para ela, as questões mais difíceis foram as de química. “O resto deu pra levar, mas acho que fui muito bem mesmo em português e geografia”. Estudante de escola pública, Edilene nunca foi reprovada e sempre foi bem nas olimpíadas de geografia, que é o seu forte. Ela se define como “nerd” e está confiante de que se mudará de Peruíbe para cursar Psicologia na USP. Sua mãe, Marli Rosa de Jesus, a esperou em frente à Unip durante toda a prova e concorda. “Ela não fez cursinho, estuda em escola pública, mas é bastante esforçada”.