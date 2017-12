Aprovados no curso semipresencial da Univesp têm até amanhã para fazer matrícula

Os 350 candidatos aprovados no curso de especialização semipresencial Ética, Valores e Saúde na Escola, ou seus procuradores, só têm até amanhã, 30, para efetivar a matrícula.

Os selecionados para a pós-graduação lato sensu oferecida pela Univesp devem comparecer ao polo escolhido para desenvolver o curso entre 16h e 21 h, com os seguintes documentos:

Veja a lista de aprovados www.fuvest.br

– duas fotos 3×4, recentes

– cédula de identidade

– para candidatos do sexo masculino, certificado de quitação com o serviço militar

– comprovante de endereço

– originais e mais uma cópia dos seguintes documentos: diploma de curso superior; três últimos demonstrativos de vencimentos ou atestado comprovando estar em efetivo exercício de função docente/administrativa em escola de educação infantil ou fundamental ou média ou profissional no Estado de São Paulo.

Polos e endereços de matrícula

1) Escola de Artes, Ciências e Humanidades

Rua Arlindo Béttio, 1000 – Ermelino Matarazzo – São Paulo/SP

Local: Salas de RP 9 e 10 – Bloco B do Ciclo Básico

2) USP Butantã

CTI – Coordenadoria de Tecnologia e Informação

Av. Prof. Luciano Gualberto, travessa 3, nº 51 – Butantã – São Paulo/SP

Local: Sala de aula da CTI (Bolsão da Escola Politécnica)

3) Universidade Estadual de Campinas

Faculdade de Ciências Médicas (FCM)

Rua Tessália Vieira de Camargo, 126 – Barão Geraldo – Campinas/SP

Local: Sala de aula 2 – Legolândia

4) USP São Carlos

IFSC – Instituto de Física de São Carlos

Av. Trabalhador São-carlense, 400 – São Carlos/SP

Local: Sala 14 – Prédio de Administração do IFSC

5) USP Ribeirão Preto

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras

Departamento de Psicologia e Educação

Av. Bandeirantes, 3900 – Monte Alegre – Ribeirão Preto/SP

Local: Bloco 3 – Sala de computação do Cindedi