Após baixo número de matrículas em vestibular, Unesp estuda fazer exame simulado

A Unesp estuda fazer um processo seletivo simulado no meio do ano para os estudantes que desejam adquirir experiência no vestibular da instituição. A notícia foi divulgada nesta sexta-feira pela universidade, em nota à imprensa.

Dos 510 candidatos aprovados no último vestibular de inverno, só 50 efetuaram a matrícula. A segunda chamada de classificados no exame convocou 460 estudantes para preencher as vagas remanescentes. A Unesp reconhece que o número de matriculados em primeira chamada foi “abaixo do esperado”.

Este foi o processo seletivo de meio de ano mais concorrido da história da instituição, com 12.375 inscritos – 24,3 candidatos para cada uma das 510 vagas.

Segundo a universidade, “muitos candidatos” se inscreveram no processo seletivo pela “qualidade” do seu vestibular enquanto “instrumento de avaliação educacional”. “Somado ao fato de a Unesp ser a única universidade pública paulista a oferecer exame no meio de ano, isso contribui para que muitos candidatos reconheçam os benefícios do investimento na avaliação e se inscrevam, visando a uma melhor preparação para as provas do fim de ano”, diz o texto da nota.

A Unesp diz que o processo de matrícula foi “alterado” porque candidatos que estavam prestando o exame apenas como teste para os vestibulares de fim de ano não se inscreveram como treineiros.

Por isso, a Diretoria Acadêmica da Fundação Vunesp, que organiza o vestibular, vai realizar estudos para discussão nos órgãos colegiados da Unesp. “Uma das propostas é a implantação de um processo seletivo concomitante, com os mesmos instrumentos de avaliação, mas de forma simulada, aplicado junto com o vestibular Unesp e com projeção para classificação em carreiras de interesse do candidato. Desta forma, os candidatos receberiam seus boletins de desempenho com informações relativas aos candidatos daquele período e de projeções relativas ao curso de interesse comparadas com o último exame realizado.”