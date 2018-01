Apenas um estudante fará novo Enem em Manaus

MANAUS – Apenas um estudante vai fazer hoje o novo Enem em Manaus. Segundo a Assessoria de Comunicação da Secretaria de Educação do Amazonas, onde fica a coordenação do Enem, não se sabe se o aluno fez a reclamação ao coordenador em Manaus na hora da prova ou pelo site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep).

Os candidatos que refazem a prova hoje no País reclamaram sobre erros de impressão no caderno de questões de cor amarela da prova de ciências humanas e ciências da natureza aplicada no dia 6 de novembro.

(Liege Albuquerque, Especial para o Estadão.edu)