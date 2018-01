Apenas 16 refazem Enem em Salvador

SALVADOR – Um número reduzido de alunos realiza a nova prova do Enem nesta quarta-feira, 15, em Salvador. São 16 estudantes que se foram prejudicados por problemas de impressão na prova amarela aplicada em novembro. Em razão do baixo número de estudantes, os testes estão sendo aplicados em um único local, o pavilhão de aulas da Universidade Federal da Bahia (UFBA), no bairro do Canela.

Internos do sistema prisional baiano, dos regimes fechado, semiaberto e aberto, também se submetem ao exame, nesta quarta e quinta-feiras, em unidades da capital e de municícios do interior do Estado. Ao todo, 307 apenados de 13 unidades prisionais indicadas pela Secretaria da Justiça, Cidadania e Direitos Humanos (SJCDH), fazem as provas na Bahia.

(Eliana Lima, Especial para o Estadão.edu)