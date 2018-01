Anhembi realiza jornada de tecnologia

No dia 2 de outubro, a Escola de Educação da Universidade Anhembi Morumbi realizará a 1.ª Jornada de Tecnologia Educacional. O objetivo do evento é debater os impactos da aplicação de novas tecnologias no ensino, por meio de palestras de especialistas e apresentação de trabalhos de alunos dos cursos de Pedagogia e Letras da instituição de ensino superior. As inscrições são gratuitas e já estão abertas ao público. Além de palestras e debates sobre o tema, haverá também uma mostra de produtos tecnológicos. Inscrições pelo e-mail tecnologiaedu@anhembi.br.

