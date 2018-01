Anhembi Morumbi tem MBA em gastronomia

A Universidade Anhembi Morumbi tem novas turmas em 2010 para o MBA em Gastronomia, com foco na gestão dos negócios desta área, e para a pós em Padrões Gastronômicos.

As aulas são ministradas no câmpus Vila Olímpia (Rua Casa do Ator, 275, em São Paulo), e as inscrições podem ser feitas até o dia 28 de fevereiro de 2010 no site.

Para ingressar em um dos cursos, será feita uma análise do currículo do candidato, que deve ser anexado no momento da inscrição pelo site. Mais informações pelo telefone: 0800 015 9020.