Anhembi Morumbi lança curso de Relações Públicas

A Universidade Anhembi Morumbi oferece, a partir deste ano, o curso de Relações Públicas com ênfase em Comunicação Integrada. O profissional formado nessa graduação estará apto a atuar no desenvolvimento de atividades ligadas aos processos de sustentabilidade empresarial e institucional, na gestão da comunicação e dos relacionamentos das organizações com seus diferentes públicos de interesse.

O mercado de trabalho abrange empresas, instituições e entidades públicas e privadas de praticamente todos os segmentos.

As inscrições para o processo seletivo já estão abertas e podem ser feitas neste site até o dia 28. A prova do vestibular será aplicada no dia 30.