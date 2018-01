Anhembi Morumbi lança curso de Engenharia Ambiental e Sanitária

A partir do próximo ano, a universidade Anhembi Morumbi vai passar a oferecer o curso de graduação em Engenharia Ambiental e Sanitária. O curso terá duração de cinco anos, com aulas no câmpus Vila Olímpia.

As inscrições para o processo seletivo estarão abertas até dia 22. A prova tradicional será dia 24, mas a universidade oferece ao candidato a oportunidade de realizar a prova agendada até o dia 23. As inscrições podem ser feitas no site da universidade, nos câmpus Vila Olímpia, Avenida Paulista, Morumbi e Centro, ou pelo 0800 015-9020. A taxa é de R$ 25,00.