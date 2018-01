Anglo Vestibulares promove concurso de bolsas de estudo

Nos dias 12 e 15 de fevereiro, o Anglo Vestibulares promove o Concurso de Bolsas para os cursos Extensivo e Semestral 2011. Serão oferecidos descontos para os períodos manhã, tarde e noite, nas três unidades* do Anglo na capital paulista. O candidato poderá obter bolsas de até 100% de desconto, dependendo do seu desempenho.

Os interessados deverão realizar uma prova com questões de múltipla escolha (60 para as turmas da manhã e 50 para as turmas da tarde e noite) das disciplinas abordadas no Ensino Médio, com exceção de Língua Inglesa. A prova será aplicada nas unidades do Anglo, com duração de 3h30 (3 horas para as turmas da tarde e noite).

As inscrições podem ser feitas pessoalmente ou pelo site do Curso Anglo (www.cursoanglo.com.br), até o dia que anterior à prova. A data de divulgação dos resultados será fornecida no dia do exame. Para consultar o regulamento do Concurso de Bolsas, clique aqui. Informações pelo telefone (11) 3273-6100 ou na página de internet do Anglo.

*Unidades do Anglo em São Paulo:

JOÃO DIAS – Av. João Dias, 1.645 (Santo Amaro)

SERGIPE – R. Sergipe, 58 (Higienópolis)

TAMANDARÉ – R. Tamandaré, 596 (Liberdade)