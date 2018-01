Anglo realiza concurso de bolsas no dia 5 de julho

No dia 5 de julho, o Anglo Vestibulares realiza o Concurso de Bolsas para as Turmas de Agosto de 2011. Serão oferecidos descontos para os períodos da manhã, tarde e noite, nas três unidades do Anglo na capital paulista. O candidato poderá obter até 100% de desconto, dependendo do seu desempenho.

Os estudantes interessados deverão realizar uma prova de 60 testes (turmas da manhã) ou de 50 testes (para os períodos da tarde/noite) das disciplinas abordadas no Ensino Médio, com exceção de Língua Inglesa. O exame acontece também nas unidades do Anglo em São Paulo, com duração de 3h30 (3 horas para as turmas da tarde e noite).

As inscrições podem ser feitas até o dia da prova, pessoalmente ou pelo site do Anglo Vestibulares. A data de divulgação dos resultados será fornecida no dia do exame.