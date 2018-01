Anglo orienta alunos sobre escolha de vagas no Sisu

Os candidatos às vagas oferecidas pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) que tiverem dúvidas sobre o processo poderão tirá-las. O cursinho Anglo vai promover nesta quinta-feira, a partir das 15 horas, uma espécie de tira-dúvidas, com formato de programa ao vivo com transmissão no site www.cursoanglo.com.br.

A ideia é, principalmente, ajudar os estudantes na hora de fazer a inscrição para o sistema. A atração é aberta a todos os internautas interessados. Para assistir ao programa pela web, o estudante deve clicar no link Momento do Vestibular. É possível acessar os programas em áudio e em vídeo, que ficam disponíveis no arquivo do site do cursinho.

O coordenador de vestibular do Anglo, Alberto Francisco do Nascimento, é quem deve apresentar o programa, que será ao vivo. Ele vai responderá às dúvidas internautas.

As inscrições para o Sisu devem ocorrer entre 16 a 18 de janeiro.