Anglo oferece bolsas para vestibulandos

No dia 19 de janeiro, o Anglo realiza o Concurso de Bolsas para os cursos Extensivo e Semestral 2011. Serão oferecidos descontos para os períodos manhã, tarde e noite, nas três unidades do Anglo na capital paulista. O candidato poderá obter bolsas de até 100% de desconto, dependendo do seu desempenho.

Os interessados devem realizar uma prova contendo testes de múltipla escolha (60 para as turmas da manhã e 50 testes para as turmas da tarde e noite) das disciplinas abordadas no Ensino Médio, com exceção de Língua Inglesa. O evento acontece nas unidades do Anglo, com duração de 3h30 (3 horas para as turmas da tarde e noite).

As inscrições podem ser feitas pessoalmente ou pelo site do Curso Anglo até o dia 18. A data de divulgação dos resultados será fornecida no dia do exame. Para consultar o regulamento do Concurso de Bolsas, clique aqui. Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 3273-6100 ou no site. As provas serão aplicadas em todas as unidades.



Confira abaixo os horários das provas e as respectivas turmas em que o candidato pode se inscrever:

19/01 (quarta-feira), às 9h30

Extensivo Manhã (Biológicas e Exatas)

19/01 (quarta-feira), às 14h

Extensivo Manhã (Humanas e Arquitetura)

Extensivo Tarde MAX

Semestral Diurno (Unidade Sergipe)

19/01 (quarta-feira), 19h

Extensivo Noite

Extensivo Noite MAX

Extensivo Modular Noite

Extensivo Modular FDS – Fim de Semana