Anglo faz prova para bolsa de estudos

Quem quiser estudar com desconto tem até a próxima quarta para se inscrever no concurso de bolsas para as turmas de maio do Anglo. Serão oferecidos descontos para os períodos da manhã, tarde e noite, nas unidades de São Paulo.

O candidato vai fazer uma prova de testes com as disciplinas abordadas no ensino médio, exceto inglês, e pode obter até 100% de desconto, dependendo do seu desempenho.

Mais informações: (11) 3273-6100 / www.cursoanglo.com.br

Leia mais:

