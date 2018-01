Anglo encerra nesta sexta-feira inscrições para simulado grátis do Enem

Para auxiliar os estudantes que vão prestar o Enem nos dias 22 e 23 de outubro, o Sistema Anglo de Ensino realiza no próximo dia 5 de junho, das 13 às 18 horas, uma prova nacional nos moldes do exame. A participação é gratuita e aberta a todos os estudantes que se inscreverem até o dia 3 de junho no site www.simuladoaberto.com.br .

Pelo mesmo endereço, é possível escolher um dos mais de 200 locais de prova, distribuídos nos seguintes estados: Acre, Bahia, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina.

O estudante que realizar o simulado receberá gratuitamente um boletim de avaliação com o seu desempenho em relação aos demais participantes. Além disso, após a prova ele poderá conferir a resolução que ficará disponível online, refazendo as questões erradas.

Diferente do Enem, que acontece em duas datas, o simulado será aplicado em um único dia. A divisão de questões, portanto, será a seguinte: 22 para Ciências da Natureza, 22 para Matemática, 23 para Linguagens e 23 para Ciências Humanas.

O Sistema Anglo de Ensino irá premiar os cinco primeiros colocados do Simulado Enem com R$ 2 mil para cada um em bolsa-inscrição para os vestibulares que eles se inscreverem neste ano.