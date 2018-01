Anglo e Objetivo elogiam ‘clareza’ de questões da PUC-SP

O vestibular de inverno da PUC-SP realizado neste domingo, 17, teve questões bem formuladas e de dificuldade média, na opinião dos professores do Anglo e do Objetivo. A prova era composta por 45 testes, três questões interdisciplinares discursivas e uma redação.

“Pelo baixo número de questões, não é um exame tão abrangente como a gente gostaria”, diz o professor Daily de Matos Oliveira, do Objetivo. Segundo ele, os testes de matemática estavam “muito parecidos” com os do Enem, cuja proposta é cobrar o conteúdo da disciplina aplicado a situações do dia a dia. Daily afirma ainda que as perguntas de física, química, biologia e história exigiam conhecimentos sobre temas tradicionais das matérias. E geografia focou em assuntos da atualidade.

A prova da PUC é temática e, nesta edição, a banca explorou os Jogos Olímpicos. Para o Objetivo, a questão discursiva de química e biologia estava “extremamente interessante”. Ela perguntava sobre alterações bioquímicas que ocorrem no corpo de atletas antes e depois da competição. “Foi uma questão diferente das que a gente está acostumado a ver”, explica Daily.

Na parte de história e geografia, os candidatos tinham de explorar aspectos políticos e econômicos relacionados às Olimpíadas. “A prova dava bastante informação. O estudante tinha de onde tirar subsídios para elaborar um bom texto”, completa o professor do Objetivo. A questão interdisciplinar de matemática e física tinha como pano de fundo o futebol.

Para o coordenador do Anglo, Luis Ricardo Arruda, a banca “bobeou” na proposta da redação, sobre três grandes eventos esportivos: a Copa das Confederações de 2013, a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016.

“A coletânea expôs uma certa controvérsia entre opiniões, bastante veiculadas na imprensa, de que: 1) a Copa é importante e trará retorno para o País, ou 2) a Copa não é prioridade. Mas depois pediu para os alunos elencarem as prioridades que devem ser enfrentadas para o sucesso dos eventos esportivos, em vez de explorar a contradição expressa no material de apoio”, diz Arruda. “Estranhamos a redação porque ela poderia pedir ao aluno para se posicionar a respeito dessa polêmica.”

A PUC só deve divulgar amanhã, a partir das 14h, o gabarito da prova, o caderno de questões e a relação candidato/vaga. A primeira lista de aprovados será publicada no próximo dia 22, com matrícula nos dias 25 e 26.

