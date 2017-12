Anglo contesta 2 questões de matemática da Unicamp

* Por Carlos Lordelo, do Estadão.edu

O Anglo contesta duas questões de matemática da prova de primeira fase do vestibular da Unicamp. Para o cursinho, os testes 43 e 44 (caderno Q e Z) têm duas respostas possíveis.

Segundo o Anglo, o gabarito da questão 43, de análise combinatória, é a letra A. “Mas muita gente por aí vai dar a resposta B”, diz o coordenador-geral do cursinho, Luís Ricardo Arruda. “O aumento no número máximo de placas será de 1,6, mas a variação obtida com a mudança relatada pelo enunciado será de 2,6”, afirma. “Logo, o aumento será inferior ao dobro.”

Já na questão 44 – segundo Arruda, “interessante e bem formulada” – os cálculos levariam à resposta C. “Mas a alternativa A também está certa, já que 4/5 é maior que 3/4 e 25/16 é menor que 16/9”, afirma o professor. “Uma distração como esta na formulação das alternativas não pode ocorrer em uma prova da Unicamp.”

De modo geral, Arruda acredita que a prova teve boa abrangência de conteúdos nas 48 questões. Sobre as redações, ele afirma que o aluno que está terminando o ensino médio não teve dificuldades. “Resumo e carta são gêneros muito treinados na escola.”