Andi oferece bolsa para TCC sobre violência sexual

Estudantes universitários têm até o dia 10 de março para se inscreverem no programa de bolsas para trabalhos de conclusão de curso (TCC) da Agência Nacional de Direitos da Infância (Andi). O programa seleciona trabalhos que abordem a relação entre a mídia e a violência sexual contra crianças e adolescentes no País.

Serão concedidas 15 bolsas de R$ 450 mensais, durante 6 meses. Podem concorrer estudantes de graduação de quaisquer cursos e instituições de ensino superior que estejam sediadas nas seguintes unidades da federação: BA, CE, DF, MA, MS, MG, PR, PE, RJ, SP e SE.

Para concorrer, o candidato deve preparar, com o auxílio de professor orientador, um projeto de TCC de acordo com os parâmetros definidos no edital. Os trabalhos escolhidos devem ser produzidos e defendidos até 31 de agosto. Após a inscrição online, os candidatos devem enviar o projeto à Andi até o dia 12 de março.

São quatro áreas de pesquisa:

– Questões gerais acerca da relação entre a mídia e o tema da violência sexual contra crianças e adolescentes – 9 bolsas;

– O desafio do enfrentamento à violência sexual facilitada pelas novas tecnologias de comunicação e informação – 2 bolsas;

– A questão de gênero e a mídia: investigando as causas da violência sexual contra meninos e meninas – 2 bolsas;

– Boas práticas no enfrentamento à violência sexual: o papel estratégico da comunicação – 2 bolsas.

O programa tem convênio com a Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República e conta com o apoio do Fórum Nacional de Professores de Jornalismo. Os contemplados serão conhecidos até o dia 22 de março.