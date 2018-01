América Latina é a bola da vez em questões dissertativas da PUC-SP

A América Latina foi a bola da vez do vestibular da PUC-SP, realizado neste domingo, 5. Além das 45 questões objetivas de múltipla escolha e da redação, a prova tem três questões analítico expositivas sobre história/geografia, matemática/física e biologia/química. Nesta edição do processo seletivo, os candidatos foram cobrados a escrever sobre a região que vai do Chile ao México.

A questão de história/geografia, sobre diversidade e integração na América Latina, mostrou o histórico da região desde Simon Bolivar até os dias atuais. “Os quatro textos de base para a questão eram de autores clássicos, conhecidos dos alunos”, destaca o professor de história do Objetivo Robson Santiago da Silva.

Para a professora de geografia Vera Lúcia da Costa Antunes, também do Objetivo, havia um erro em um mapa da questão, mas que não prejudicaria o candidato. “Eles colocaram a Venezuela como país-membro do Mercosul, mas ela ainda não foi aceita”, diz. “Como é um vestibular de nome, a PUC precisa ter mais cuidado.”

Na questão de matemática/física, os alunos tiveram de fazer cálculos com base em dados sobre a situação do desmatamento nos países latino-americanos. “A questão, na verdade, era de matemática pura. O problema era o texto, muito longo, apesar de a parte operacional exigida ter sido pequena”, diz o professor de matemática do Objetivo Gregório Kricorian.

O professor de física do Objetivo Ricardo Helou Doca também criticou o tamanho do texto. “Obriga o aluno a fazer uma leitura imensa quando a pergunta só exige um fragmento de todo o texto.”

A situação da diabete na América Latina inspirou a questão interdisciplinar de biologia/química.

“A América Latina esteve em evidência o ano inteiro, então já era esperado que os vestibulares destacassem a região em suas provas”, diz Vera Lúcia, professora de geografia.