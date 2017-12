Ambev abre inscrições para Programa de Trainee Industrial

Estão abertas até 1º de maio as inscrições para o Programa de Trainee Industrial da Ambev. Com cerca de 20 mil inscritos em 2011, o programa chega neste ano a sua terceira edição e busca estudantes universitários interessados em uma carreira de engenheiro industrial ou mestre cervejeiro.

O treinamento tem duração de até 18 meses e não há limite de vagas. A empresa seleciona todos os candidatos que possuem o perfil buscado por eles e, uma fez aprovados no processo seletivos, os trainees já se tornam funcionários. Entre as habilidades desejadas estão facilidade em gerenciar pessoas, interesse por desenvolvimento de novas tecnologias, negociação, capacidade de liderança, visão empreendedora, além de disponibilidade para viagens e mudanças de cidade, estado ou país, e inglês fluente.

Podem se increver estudantes de todo o país formados desde o segundo semestre de 2010 ou que irão se formar em julho deste ano nos cursos de engenharia, química, farmácia, agronomia, biologia, ciências da alimentação e biotecnologia. O treinamento começa em agosto e o salário inicial é de R$ 4.300,00 mais benefícios como assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida, previdência privada, vale refeição, vale transporte, 14º salário, entre outros.

A partir do segundo semestre a companhia volta a abrir vagas, dessa vez para o Programa Trainee, que seleciona estudantes para todas as demais funções da companhia. Mais informações e inscrições no site www.traineeambev.com.br .