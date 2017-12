Ambev abre inscrições para o programa Trainee Industrial

A Ambev abriu ontem as inscrições para o programa Trainee Industrial, que devem ser feitas exclusivamente no site www.traineeambev.com.br.

Podem se inscrever profissionais que se formaram no fim do segundo semestre de 2011 ou que tenham previsão de formatura até julho de 2013, nos cursos de Engenharia, Química, Farmácia, Agronomia, Biologia, Ciências da Alimentação, Biotecnologia e demais cursos relacionados.

Não há limites de vagas no processo seletivo. Na edição de 2012, mais de 20 mil candidatos se inscreveram e 20 foram selecionados.

A seleção tem diversas etapas eliminatórias. Após o término das inscrições, os candidatos passarão por testes online de português, inglês e raciocínio lógico, dinâmicas de grupo (que ocorrerão em todo o País), entrevistas individuais, painel de negócios e painel final com os vice-presidentes e o presidente da Ambev. O treinamento começa em agosto deste ano e o salário inicial é de R$ 4.300 mais benefícios como assistência médica, assistência odontológica, seguro de vida, previdência privada, vale refeição, vale transporte, abono assiduidade, entre outros.

O programa tem duração de 12 meses. Ao longo deste período, os selecionados passam por todas as áreas da companhia. Depois disso, os trainees são alocados em projetos no Brasil ou enviados ao exterior para complementarem a formação com cursos específicos.