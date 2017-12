Amazonenses avaliam Enem como “fácil”

Por William Gaspar – Especial para o Estadão.edu

Grande parte dos 132,8 mil estudantes que realizaram hoje as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em Manaus, já estava deixando o local por volta das 15:30 horas. A maioria avaliou a prova deste ano como “fácil, porém cansativa”.

Guilherme Sá, 17, disse que o nível de dificuldade da prova não era o esperado, porém exigiam muita interpretação. “O exame em si não foi difícil, porém as perguntas estavam longas e desgastantes”, afirmou o estudante que realizou o Enem pela primeira vez.



Ele que terminou a prova antes do período mínimo de duas horas para poder deixar a sala do exame, acredita que os manauenses deverão ter ótimos resultados. “Todos que eu conheço estudaram muito para fazer esse teste. Com certeza em Manaus, a maioria vai se sair bem”, garantiu.

Ana Nunes, 18, também considerou a prova fácil para quem tem bons conhecimentos gerais e o hábito da leitura. “Para quem realmente estudou e se preparou, as questões estavam fáceis”, disse. Confiante, ela já arriscou um resultado. “Com certeza vou garantir uma vaga na Ufam”, adiantou.

De acordo com ela, as questões exigiam apenas muita atenção e um pouco de conhecimento do assunto. “Em algumas, até mesmo sem estudar muito, daria pra resolver apenas utilizando um pouco a lógica”, disse.

O estudante Adam Salomão Pimenta, 18, se sentiu menos seguro com seu desempenho. “Achei que estava razoavelmente difícil. Não que fosse uma prova impossível, mas não sei ao certo quantas questões eu respondi com certeza, algumas eu chutei”, completou.