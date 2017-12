“Amanhã tem a Unifesp. Vou fazer a prova de tarde, é a universidade que mais quero. Mas estou bem tranquila. Eu estou esperando que seja uma prova equilibrada, que exija conhecimento mas que não seja como a da UFSCar, que eu fiz no início dessa semana.

O vestibular da Federal de São Carlos foi no domingo e na segunda-feira. A prova de matemática, que eu esperava que estivesse difícil, comparando com a prova do ano passado, acabou sendo fácil.

Já a prova de história eu achei difícil. Eles combraram ‘as diferenças e semelhanças’ de um determinado fato. Assim, a probabilidade de erro e acerto é muito grande. Ou você sabe ou não sabe. Como as questões são discursivas, você tem que resumir tudo em um espaço pequeno, divididos em letras A e B.

É diferente da Unicamp, por exemplo, que pergunta o que foi a Revolução Industrial… a UFSCar pergunta ‘Como o Brasil se portou na 1ª e 2ª guerra mundial’. Difícil escrever, resumir tudo, de uma forma que eles entendam.

Amanhã eu espero que caia tudo o que sei, estou bem preparada e tranquila – quer dizer, não sei como será na hora, quando eu for fazer a prova. Por enquanto, está tudo bem. Muitas pessoas me perguntam como será a prova. Eu digo que não sei, que estou preparada para tudo o que vier.”