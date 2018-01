Nove alunos são desclassificados do Enem por twittar via celular durante 1ª dia de provas

Atualizado às 15h40; 16h00; 17h07; 17h48

Candidatos que participavam do primeiro dia de provas do Enem 2011 foram desclassificados por estarem utilizando, indevidamente, o aparelho celular durante a realização das provas de Ciências da Natureza e Humanas – iniciadas às 13h deste sábado (22).

As informações foram obtidas pelo Estadão.edu através do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão do Ministério da Educação (MEC) responsável pela condução do Enem. Os candidatos desclassificados são oriundos de todo o Brasil. No momento, o Inep está levantando o número exato e os locais de prova específicos onde ocorreram as expulsões.

Edital. De acordo com o item 6.5.3 do edital do Enem 2011, o candidato deve deixar o celular desligado ao entrar em sala. Não apenas o aparelho telefônico portátil, como também quaisquer outros equipamentos eletrônicos. É proibida qualquer consulta a esses aparelhos portáteis, inclusive relógios. O Inep informa que em cada sala haverá um marcador de tempo, em papel, monitorando o tempo restante de cada dia de provas.

No final da tarde deste sábado, o Inep corrigiu o número, antes informava que foram nove o número total de alunos expulsos. O número consolidado ficou em oito.

Relembre o ocorrido no Enem 2010 sobre os incidentes com tweets de celulares :

– Twitteiros alegam colar durante a prova; outra aluna admite cola depois

– Mec se retrata pelo Twitter