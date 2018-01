Um vídeo publicado nesta quinta-feira no YouTube mostra alunos empurrando e rompendo um bloqueio de manifestantes na Faculdade de Letras na USP. Na terça-feira, manifestantes bloquearam as duas entradas do prédio e não houve nenhuma aula.

No vídeo, há uma assembleia em frente à Faculdade. Os alunos em frente gritam “aula! aula! aula!” e furam o bloqueio.