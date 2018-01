Futsal solidário no Anglo

Alunos das três unidades do Anglo na capital paulista estiveram nesta sexta-feira na sede do cursinho no bairro da Liberdade para acompanhar uma partida de futsal entre alunas e professores. Para assistir ao jogo, cada participante doou pelo menos uma peça de roupa para a Campanha do Agasalho 2011.

Além de se divertir antes das férias, que começam amanhã, a iniciativa possibilitou a arrecadação de cerca de mil peças de roupas, que serão enviadas a instituições de caridade nos próximos dias. Foi também uma forma de fazer o alerta e convidar a sociedade a contribuir com o seu calor para quem realmente precisa neste que tem sido um dos invernos mais frios dos últimos anos.

“Todos os anos a gente busca alguma forma de convidar os alunos a participarem e, dessa forma, promoverem a campanha”, diz Alberto Francisco do Nascimento, coordenador de vestibulares. “Todo mundo contribui: os alunos que assistem à partida, os alunos que jogam e até mesmo os professores.”

A Campanha do Agasalho no Anglo continua e é aberta a todos os interessados em fazer a sua doação. Para isso, basta se dirigir à unidade Anglo mais próxima e deixar a contribuição. O prazo de arrecadação segue até a última semana deste mês de julho.

Unidades do Anglo em São Paulo

JOÃO DIAS – Av. João Dias, 1.645 (Santo Amaro)

SERGIPE – R. Sergipe, 58 (Higienópolis)

TAMANDARÉ – R. Tamandaré, 596 (Liberdade)