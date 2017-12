Candidatos sabáticos pegam ônibus errado e perdem prova em Curitiba

Por Julio Cesar Lima, de O Estado de S. Paulo

CURITIBA – Dois minutos foi o tempo que separou Márcio Renato, 21 anos e Joice Cristina, de 17, de realizarem as provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), no Colégio Estadual do Paraná, em Curitiba (PR). Um ônibus trocado de forma errada no meio do caminho entre o bairro Tatuquara (14 quilômetros do centro) e a área central, onde fica o colégio, custou a prova deste ano.

Os portões foram fechados pontualmente às 13 horas. Por ironia, eles fariam suas provas somente a partir das 19 horas, pois ambos são adventistas e têm um regime especial para o exame, reservado aos chamados candidatos sabáticos.

Joice mostrava desolação. Segundo ela, que tentaria o curso de Recursos Humanos, poderia ser levado em conta o fato de suas provas começarem somente no final do dia.

Márcio Renato já cursa Sistema de Informações na Faculdades Araucária (Faciar) e tentaria obter notas para o financiamento dos estudos. “Não senti muito, pois estou cursando. A gente fica chateado, mas saímos cedo de casa e, infelizmente trocamos de ônibus. Agora só nos resta se preparar para o próximo ano”, lamentou.

As provas começaram sem incidente algum.