Alunos lançam chapa de ‘terceira via’ para o XI de Agosto

Um grupo de estudantes da São Francisco lançou na tarde desta quinta-feira a chapa Conscerto, que vai disputar a eleição para o Centro Acadêmico XI de Agosto, marcada para os dias 26 e 27 de outubro. Segundo Tales Zonaro, de 27, aluno do 3.º ano e candidato a presidir o XI de Agosto, a Conscerto se apresenta como uma terceira via. “A gente critica a partidarização do C.A. A disputa entre Fórum da Esquerda (da situação) e Resgate só imita a da esquerda contra a direita. Queremos mais liberdade para o C.A. assumir a representação dos estudantes sem dirigismo político.”

Tales criticou a atuação da duas chapas na atual crise entre a reitoria da USP e a faculdade e disse que prefere o “diálogo” ao confronto. Segundo ele, no ano passado, a Resgate, que comandava o C.A., só tomou a frente da discussão quando estouraram protestos contra a instalação de placas de patrocinadores privados em salas reformadas das Arcadas e a transferência da biblioteca. Para Tales, o Fórum, que depois dos protestos ganhou as eleições, está “inerte”.

Um integrante do Fórum da Esquerda, que não quis se identificar, disse que o lançamento da chapa hoje, quando está marcado um ato de protesto contra a reitoria, foi “um pouco estranho”. “Mas é importante eles se manifestarem politicamente, desde que respeitem o ato”, afirmou.

Para a integrante da Resgate Amanda Malta, de 18, aluna do 2.º ano, o Conscerto é “quase uma Resgate 2”, pela identidade de propostas. Criada em 2004, a Resgate assumiu pela primeira vez a gestão do C.A. em 2006.

