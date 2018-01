Alunos esquecem da caneta preta em Porto Alegre

* Por Lucas Azevedo, Especial para o Estadão.edu

PORTO ALEGRE – Na Escola Técnica Irmão Pedro, no bairro de Floresta, em Porto Alegre, das 388 pessoas esperadas para fazer a prova do Enem no primeiro dia, 117 faltaram. Apenas uma candidata chegou atrasada.

Neste domingo, a fiscalização espera um número mais alto de abstenções por causa da frota reduzida de transporte público na capital gaúcha. Os fiscais se surpreenderam com a falta de informação dos candidatos que foram realizar a prova sem caneta preta, item obrigatório este ano.