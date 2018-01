Alunos do Mackenzie querem fazer maior Harlem Shake universitário do mundo

SÃO PAULO – Alunos do Mackenzie prometem fechar a Rua Maria Borba, na região central, e gravar o maior Harlem Shake de universitários do mundo. O evento está marcado para a tarde do próximo sábado, 2 de março. Convite no Facebook já tem quase 600 interessados em participar da brincadeira.

Ontem à tarde, centenas de estudantes fizeram um Harlem Shake dentro do câmpus de Higienópolis, organizado pelo Centro Acadêmico de Design. Assista ao vídeo:

O novo fenômeno consiste em vídeos amadores feitos com a música Harlem Shake, do produtor americano Baauer, conforme explicou o Link. A maioria dos clipes começa mostrando uma pessoa fazendo um movimento contido ou calmo. Nesse momento, se existem outras pessoas na imagem, elas parecem alheias ao som, fazendo outra coisa. Vem então a parte em que a música “explode” e aí o cenário muda totalmente, virando uma farra de gente fazendo os passos do “Harlem Shake”, caracterizados principalmente por braços e ombros se mexendo freneticamente.

Estima-se que já existam cerca de 12 mil versões da brincadeira postadas no YouTube até o momento. Assista ao precursor da onda:

* Post atualizado às 14h30 do dia 27/2