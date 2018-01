Alunos do IED vão acompanhar bastidores da SPFW

Alunos do Istituto Europeo di Design (IED) farão uma imersão nos bastidores do São Paulo Fashion Week (SPFW). No domingo (13), cerca de 20 estudantes acompanharão todas as atividades do backstage do desfile do estilista Mario Queiroz – diretor do curso de Moda da instituição.

A maratona já começou na quarta-feira (2), na seleção do casting de modelos. No dia do desfile, os alunos apoiarão a maquiagem dos modelos, seleção dos looks, prova das roupas e organização dos modelos atrás da passarela.

O IED é patrocionador de Mario Queiroz na principal semana de moda do País. O professor também atua como pesquisador na área de moda e é autor do livro O Herói desmarcarado – A imagem do homem na moda.

