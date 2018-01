Alunos do Amazonas vencem a Olimpíada de Algoritmo

Pela primeira vez, alunos do Amazonas foram os melhores na Olimpíada de Algoritmo Hostnet, competição que acontece há cinco anos e ajuda a descobrir telentos na área de programação. A equipe foi composta por Luiz Rodrigo, José Alberto e Tyller Jor’el – todos do 3° ano. Cada um ganhou um notebook , mochilas, um domínio .com e um ano de hospedagem grátis da empresa Hostnet, além de medalhas.

Os vencedores vieram ao Rio de Janeiro pela primeira vez e não tinham tanta certeza da vitória, segundo os organizadores. “Começamos a prova tranquilos e terminamos nervosos”, afirmaram. O professor de linguagem da programação do 3° ano, Atacílho Cunha, que se formou na própria instituição de ensino, garantiu que o esforço foi dos estudantes. “Fui apenas participante da alegria deles”, completou. Os três alunos não pretendem sair da área de programação e todos têm o mesmo sonho: cursar Ciência da Computação na Unicamp.

Em segundo lugar, ficaram os alunos do Cefet-MG. Em terceiro, a equipe do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (Câmpus Mossoró).

A primeira etapa da Olimpíada reuniu mais de 50 escolas de ensino médio e técnico do Brasil cujos alunos têm algoritmos no currículo.