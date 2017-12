Alunos de outros Estados buscam vaga na Unicamp

* Por Tatiana Fávaro

CAMPINAS – Antes de passar pelo portão do Colégio Sagrado Coração de Jesus para fazer as provas do segundo dia da etapa final do vestibular da Unicamp, o estudante Gustavo Garcia Nogueira, de 19 anos, ganhou a bênção da mãe, Cristiane. Ambos saíram de Aracaju no sábado, rumo a Campinas, para Gustavo tentar realizar um sonho: “entrar na Unicamp”.

O aluno já cursou 1 ano e meio de Engenharia Elétrica em sua cidade, mas, com a permissão dos pais, tenta uma vaga e um recomeço na universidade paulista. Tranquilo, ele considerou as provas de ontem (de português e matemática) extensas demais para o tempo permitido. Hoje, antes de entrar para fazer as questões de ciências humanas, artes e língua inglesa, Gustavo estava concentrado em seu material de estudo.

Assim como ele, a estudante Amanda Ferreira da Silva, de 19, veio de outro Estado acompanhada da mãe para fazer o vestibular. A estudante, de São Lourenço (Minas Gerais), tenta uma vaga no curso de Dança. Disse estar tranquila e ter achado a primeira prova de “bom nível para quem estudou”. “Nem fácil nem difícil.” A mãe, Eliana Lopes, de 42, afirmou estar calma. “Ela está preparada.”